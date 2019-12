Natale 2019: gli smartphone tra i regali piÃ¹ gettonati degli italiani

Tecnologie

I gusti degli italiani sono cambiati profondamente negli ultimi anni, soprattutto a causa dell’innovazione tecnologia, un fenomeno che ormai è entrato a far parte della vita di ogni famiglia. Per accorgersene basta guardare le spese effettuate sotto il periodo natalizio, un periodo dell’anno dominato dall’elettronica di consumo.Se fino a qualche tempo fa si vedevano ancora giocattoli, libri e articoli per la cura del corpo, oggi sotto l’albero di Natale si trovano soprattutto telefoni, smartwatch, tablet e speaker intelligenti azionati dai comandi vocali. Il prodotto più gettonato in assoluto per questo Natale 2019 è lo smartphone, come si evince subito dando un’occhiata agli articoli più venduti in rete e nei negozi fisici, sia di elettronica e di telefonia, presi d’assalto dagli utenti dagli utenti alla ricerca dello smartphone da regalare a Natale. I telefoni di ultima generazione sono un vero status symbol, dispositivi dai quali oramai dipendiamo completamente, che ci teniamo sempre vicino in qualsiasi momento della giornata.Spesso la prima cosa che facciamo di mattina è prendere lo smartphone e controllare le notifiche, lo stesso avviene la sera prima di andare a dormire. Secondo uno studio realizzato da Opinium Research, quasi la metà delle persone ammette di essere tech-addicted, ovvero completamente dipendente dalla tecnologia e soprattutto dallo smartphone. I telefoni moderni sono uno dei migliori regali in assoluto che si possono ricevere a Natale, non solo per i giovani nati a ridosso del 2000, in un mondo già totalmente digitale, ma ciò è vero anche per gli adulti e i bambini. Se per alcuni si tratta del primo smartphone, per altri è l’occasione giusta per ricevere un nuovo modello appena uscito, per cambiare il vecchio cellulare diventato ormai obsoleto. Oggi si possono trovare sul mercato tantissimi dispositivi, dai device più economici ai top di gamma con prezzi oltre i 1.000 euro, dai telefoni per anziani fino agli apparecchi di fascia media, i più venduti in assoluto.Come scegliere lo smartphone giusto a Natale? Per individuare lo smartphone da acquistare bisogna innanzitutto stabilire un budget, per restringere la cerchia dei device sui quali concentrare la propria attenzione. Qualora la cifra disponibile non fosse sufficiente, ad esempio, per comprare un modello adeguato, è possibile coinvolgere amici o parenti, per un regalo cumulativo ma di grande effetto. Dopodiché, è importante conoscere i gusti della persona che riceverà il telefono, altrimenti si rischia di spendere soldi senza ottenere il risultato sperato. Dopo di che, sarà necessario concentrarsi sulle caratteristiche tecniche dello smartphone, partendo dal sistema operativo. Qui la scelta è obbligata, Android per un device economico o di fascia media, oppure iOS per gli iPhone della Apple, ma in questo caso bisogna essere disposti a spendere di più.È anche necessario prendere in considerazione la risoluzione del display, Full HD o 4K Ultra HD, le dimensioni dello schermo, compatte o più generose, la luminosità e il contrasto. Quindi si passa alla valutazione delle prestazioni, comparando gli smartphone in base al processore, alla RAM, alla memoria interna e alla possibilità di espansione con una micro SD esterna. Successivamente, si deve analizzare la fotocamera, dai megapixel alle funzionalità di supporto che aiutano a scattare foto nitide e a modificarle, per continuare con la connettività (Bluetooth, Wi-Fi, mobile 4 o 5G e GPS); vanno valutati anche i sensori, la durata della batteria e, infine, le funzionalità aggiuntive, come il lettore di impronte digitali, il sistema di riconoscimento facciale e la tecnologia NFC per i pagamenti Contactless con il telefono.Si tratta di un lungo processo, per questo motivo chi non è molto pratico di tecnologia è opportuno che chieda consiglio agli esperti presenti nei negozi di telefonia, che sono le persone più indicate per aiutare a scegliere lo smartphone giusto da regalare a Natale.