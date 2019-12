Incidente stradale, muore il 40enne Elio Finocchiaro

Sicilia

Elio Finocchiaro di 40 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto la notte scorsa in via Torrente San Licandro a Messina. Secondo una prima ricostruzione il 40enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh 150, andando a sbattere con un alberto, sbalzando dal sellino e finendo contro un palo.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, il 118 e la Polizia di Stato. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente mortale.