Dieta fegato grasso: ecco cosa mangiare

La dieta per fegato grasso: ecco cosa mangiare per mantenerlo in salute in vista del menù natalizio. Si tratta di una dieta che non solo fa bene alla salute del fegato ma riduce consente di dimagrire e riduce i disturbi del sonno e la stanchezza. E’ noto infatti che durante l’inverno si accumulano adipe e tossine che rendono la vita difficile al fegato, organo importante per il benessere fisico.Non tutti sanno infatti che il fegato funziona come un filtro di tutto ciò che ingeriamo, ma se nella dieta si introducono troppi grassi e zuccheri, questo organo si appesantisce e rallenta il suo funzionamento. Ecco perché è molto importante mantenerlo in salute e depurato anche con l’aiuto di una dieta a hoc. I benefici di un fegato ben funzionante sono molteplici sia sulla linea che per la salute. Si assimilano meglio carboidrati, grassi, proteine e vitamine. L’intestino è regolare e la pancia si sgonfia. Ci si sente più forti e resistenti alla fatica e le difese immunitarie sono rafforzate. La pelle, le unghie e i capelli sono più resistenti e brillanti, il cuore è meno affaticato, si dorme meglio e si hanno più energie.Insomma un fegato che funziona è garanzia di salute, bellezza e benessere. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per il fegato grasso e quali alimenti scegliere ogni giorno per dimagrire. Tra gli alimenti che non devono mancare mai nella dieta fegato grasso ci sono: la cicoria che stimola le funzioni intestinali, l’insalata ai ravanelli, il tarassaco, le carote e la papaya ricchi di vitamine A ed E, i carciofi e le barbabietole. Ottimi anche i centrifugati di verdure che donano un effetto dissetante e rinfrescante. I succhi freschi di frutta e verdure crude apportano vitamine, minerali ed enzimi e rendono la pelle più luminosa, i capelli più brillanti oltre che proteggere l’organismo dalle infezioni. Il succo di carota al profumo di rosmarino stimola le funzioni epatiche, quello di limone grazie agli antiossidanti depura e protegge le cellule del fegato, il succo di mela contiene triterpenoidi che prevengono il tumore.Ma vediamo un esempio di menù giornaliero disintossicante per fegato grasso: colazione con un succo di carota e una macedonia di frutta senza aggiunta di zuccheri. Spuntino: due carote o un finocchio. Pranzo: pesce azzurro a scelta tra aringa, sardine, sgombro o alici e cicoria al vapore. Merenda: un tè verde o una tisana senza zucchero. Cena: pesce al vapore e insalata ai ravanelli. Nel menù della dieta per fegato grasso andrebbero consumati per almeno 3 volte a settimana, il esce a scelta tra quelli sopraelencati verdura cotta e cruda, frutta poco zuccherina, carboidrati (pane, pasta, riso, avena, orzo) preferibilmente integrali, yogurt, carne bianca, tè e tisane senza zucchero.Gli alimenti concessi in dose moderate sono: uva, banane, fichi, cachi, mandarini, frutta secca, affettati (meglio pollo e tacchino) e formaggi stagionati a base di latte parzialmente scremato. Questi prodotti possono essere consumati una o due volte a settimane in sostituzione di un secondo piatto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.