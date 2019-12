Dieta della mela lampo per dimagrire prima di Natale: ecco come

Salute e benessere

La dieta della mela è una dieta lampo che può far perdere fino a 1 kg in 2 giorni. E’ una dieta restrittiva e depurativa che può essere seguita prima di Natale. La mela è nota da sempre come un frutto che fa bene alla salute e lo si evince anche dal famoso detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”.La mela contine diverse proprietà benefiche per l’organismo che aiutano a dimagrire in salute, combattono il cancro, possono prevenire il diabete di tipo 2, aumentano le difese immunitarie e prevengono la formazione della cataratta. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della mela lampo prima di Natale per dimagrire e purificare l’organismo. Ecco il menù esempio dei due giorni. Primo giorno: colazione con 2 mele, pranzo con 1 mela, cena con 3 mele. In totale si parla di circa 1,5 chili di mele. E' necessario anche bere molta acqua per mantenere idratati i tessuti.Secondo giorno: colazione con 1 mela e un bicchiere di latte scremato o latte di soia, per pranzo una insalata di mele verdi con due carote e mezza barbabietola, condire con menta, senape di dijon, olio di oliva, sale e pepe. Trattandosi di una dieta molto restrittiva raccomandiamo più che mai di non seguire oltre i due giorni questa dieta e se si soffre di varie patologie, tra cui il diabete, chiedere prima il parere del proprio medico o di uno specialista. Una raccomandazione quest'ultima che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito.