Dieta del merluzzo contro il colesterolo alto

Salute e benessere

La dieta del merluzzo contro il colesterolo e dimagrire è facile da seguire. Il merluzzo così come altri pesci come il salmone, le acciughe o le alici aiutano a combattere e prevenire il colesterolo alto. I benefici del merluzzo per combattere il colesterolo alto emergono da uno studio condotto da alcuni scienziati sullo stato di salute degli Inuit, una popolazione la cui dieta si basa principalmente sul pesce. dai dati raccolti dagli studiosi è emerso che la popolazione Inuit era molto meno soggetta rispetto agli abitanti europei alle malattie coronariche.Il merluzzo, a dispetto del suo alto contenuto in acidi grassi polinsaturi Omega 3, è un pesce molto magro ed è proprio la loro presenza che mantiene il colesterolo nei limiti consentiti, che ricordiamo sono al di sotto dei 200/220 mg/dl. Tenere basso il colesterolo significa agire anche sui livelli della pressione arteriosa, che di conseguenza si abbassano. Affianco agli Omega 3 ci sono anche diversi minerali che contribuiscono a rendere il merluzzo un pesce con importanti proprietà antiossidanti, quali il ferro, il calcio, il selenio, lo zinco, il magnesio, il rame, lo iodio. Sono presenti anche tutte le vitamine del gruppo B, la E appunto la D in discrete quantità. L’olio di fegato di merluzzo è usato anche per gli integratori alimentari. Il colesterolo è una sostanza grassa presente nel sangue, dalla consistenza cerosa, che viene prodotta naturalmente dal fegato: è fondamentale per molte funzioni del nostro organismo.Appartenente con i trigliceridi alla famiglia dei lipidi, il colesterolo è coinvolto nei processi di digestione in quanto molecola base per la sintesi dei sali biliari, partecipa alla sintesi della vitamina D, favorisce la costruzione della parete delle cellule. Infine produce sostanze necessarie alla vita, come il cortisone e gli ormoni sessuali. Il colesterolo alto è una patologia da non sottovalutare. Secondo l’Anmco – l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri – un italiano su tre soffre di ipercolesterolemia e, nel 40% dei casi, non ne è consapevole. Eppure il colesterolo alto è una patologia che porta gravi conseguenze.Ma vediamo un esempio di menù della dieta per il colesterolo alto. Colazione con un tè verde o un caffè senza zucchero, due fette biscottate integrali con un velo di marmellata light o in alternativa uno yogurt magro con cereali. Spuntino: un frutto di stagione o una tisana. Pranzo: una porzione di pasta integrale con piselli e verdure al vapore. Merenda: 3 noci o 5 mandolre o una tisana. Cena: merluzzo al vapore e verdure miste al vapore o grigliate. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi tipo di dieta soprattutto se sis soffre di varie patologie tra cui il diabete.