Colesterolo alto e dieta: attenti agli alimenti di origine animale

Colesterolo alto e dieta: attenti agli alimenti di origine animale. Per prevenire il colesterolo alto e l’ipercolesterolemia è fondamentale seguire una dieta corretta ed equlibrata. E’ necessario anche seguire uno stile di vita attivo e mirato a contenere i fattori di rischio. Come ribadito dall’American Heart Association, però, le corrette abitudini vanno adottate in giovane età: l’esposizione a elevati valori di colesterolo, infatti, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari.Una regola fondamentale per diminuire il rischio di sviluppare ipercolesterolemia consiste proprio nel correggere la propria alimentazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La maggior parte del colesterolo è prodotta dall’organismo ma è importante sapere che una quota non trascurabile è esogena ovvero ha origine dall’esterno e proviene dalla dieta. La maggior parte del colesterolo endogeno deriva da elementi presenti nei cibi. Lìideale sarebbe non introdurre più di 300 milligrammi al giorno attraverso i cibi. I 300 milligrammi diventano 200 al giorno se si soffre di diabete o malattie cardiovascolari.Ma quali sono gli alimenti a cui bisogna stare attenti se si soffre di colesterolo alto? Bisonga fare attenzione agli alimenti di provenienza animale e in particolare a latticini, crostacei, uova, salumi, carni rosse, frattaglie che tra l’altro sono anche cibi molti calorici e quindi possono favorire il sovrappeso. Se nella dieta non si riesce a fare a meno di di qualcuno di questi alimenti bisogna preferire le varietà più leggere ovvero la ricotta, le carni bianche, il pesce con le lische, il pollame senza pelle. La dieta contro il colesterolo alto invece prevede il via libera per tutti gli alimenti di orginine vegetale che per natura sono privi di colesterolo, quini, frutta, verdura, cereali e legumi.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito invitiamo e raccomandiamo di chiedere comunque il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi tipo di dieta quando si soffre di aptolie importanti tra cui il diabete.