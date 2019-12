Lavoro

Ragusa, ecco la graduatoria dei 50 operatori volontari

Sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune le graduatorie provvisorie di quanti hanno partecipato al bando riservato a 50 giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni che potranno lavorare per l'attuazione di due progetti, approvati e finanziati, presentati dal Comune di Ragusa - assessorato allo Sviluppo di Comunità.I giovani selezionati potranno lavorare nei diversi settori dell’Ente, potendo sperimentarsi nel ruolo di agenti di sviluppo di comunità attraverso la promozione della partecipazione civica dei cittadini, l'accrescimento dei processi di democrazia partecipativa, la valorizzazione della dimensione comunitaria e la solidarietà organica della comunità ragusana. Tali unità saranno impegnate nell’ambito ambientale e dell'anagrafe immobiliare comunale, nella promozione turistica del territorio, presso gli infotourist ed il Castello di Donnafugata. Prevista anche un’importante attività inerente la protezione civile che riguarderà la raccolta dati e la mappatura del territorio per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. “Il Comune di Ragusa – ricorda l'assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono - è stato l'Ente che ha avuto approvato il maggiore numero di giovani, con il punteggio di 71 su 77; questo a dimostrazione della qualità dei progetti presentati che offriranno un’occasione di impegno e di crescita.I progetti approvati sono: “Ragusa Pratica di Comunità” per 32 giovani ed il progetto “Ragusa Comunità Sicura” per 18 giovani. I 50 soggetti selezionati potranno cominciare a lavorare presso il Comune entro il febbraio del 2020 non appena saranno approvate in via definitiva dal Ministero dell’Interno le relative graduatorie”.