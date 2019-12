Ecco le varietÃ  di cannabis legale piÃ¹ richieste online

Italia

Ecco le varietà di cannabis legale più richieste online Ecco le varietà di cannabis legale più richieste online

La cannabis legale si può acquistare online su portali autorizzati che offrono varietà legalmente riconosciute, con livelli molto bassi di THC (il tetraidrocannabinolo, la sostanza psicoattiva potenzialmente pericolosa) e dosi più elevate di CBD, o cannabidiolo, dalle proprietà persino benefiche.Tale sostanza, infatti, ha effetti antiossidanti, anticonvulsivanti e antinfiammatori, quindi il suo utilizzo ha molteplici vantaggi: agisce come prodotto antinvecchiamento in creme per il corpo e shampoo per capelli, contrasta la depressione, l’insonnia e gli effetti più sgraditi di alcune malattie anche gravi. Quando si decide di comprare canapa light online, inoltre, è anche possibile sceglierne la qualità perché esistono varietà adatte a tutti i gusti. Vi sono varianti che hanno aromi fruttati, seppure presentino origini diverse. La Sweet Berry, ad esempio, ha un retrogusto molto dolce, come dice il nome stesso, e ha il sapore dei frutti rossi.Nasce sotto il sole della California e si presenta con una colorazione verde cangiante, punteggiata di giallo e di rosso. Con forte predominanza di Sativa e alti livelli di CBD, è il risultato dell’incrocio di altre varietà celebri quali la Chernobyl e la Blueberry. Molto apprezzata, tanto da meritarsi la Cannabis Light Cup, la Bubblegum deve il suo nome alla storica gomma da masticare, di cui ricorda l’aroma peculiare. Le origini di questo incrocio sono perlopiù ignote, ma pare risalgano agli anni ’70 nello Stato americano dell’Indiana. Per ottenerla, occorre far crescere le piante rigorosamente in serra, in un ambiente idroponico.La colorazione quasi bianca di questa varietà è conferita dall’alta quantità di resina presente nelle infiorescenze. La Mango Haze e la Melon Kush sono, a loro volta, caratterizzate da un colore tendente al bianco e hanno aromi che rievocano i frutti da cui prendono il nome, decisi ma dolci e con sentori di pino. La prima nasce dall’incrocio di varietà quali Skunk, Haze e Nothern Light, mentre la seconda presenta anche parti di Lemon Haze, molto utilizzata anche da sola e dalle note chiaramente agrumate. Entrambe provengono da serre dell’alta Italia e hanno aromi prettamente estivi. Molto simile, ma più pungente e decisamente peculiare, è il Lemon Cheese, che è il risultato dell’unione di Lemon Haze ed Exodus Cheese. Molto richiesta è anche la Do-Si-Dos, una varietà con predominanza di Indica che ha origini americane. Creata sempre con tecnica idroponica, ha sentori di terra, bosco e castagne, quindi risulta un gusto più apprezzato durante le stagioni fredde.Dal nome estroso e dalle cime di discrete dimensioni, è invece la Gorilla Glue, che deriva dall’incrocio di ben 3 varietà diverse: la Sour Dubb, la Chem’s Sister e la Chocolate Dieser. L’aroma fresco della frutta è mixato con quello più resinoso degli alberi di pino, un contrasto raffinato e molto gradito. Di colore verde scuro e dall’aroma che ricorda bosco e sottobosco, la White Widow ha origini olandesi, anche se le varietà da cui nasce non sono ancora ben chiare. Secondo gli appassionati, dovrebbe essere il risultato di una mescolanza di South Indian e Brazilian. Tornano le noti dolci, simili allo zucchero filato, nella varietà California Haze, che ovviamente ha origini genetiche nella baia di San Francisco.Infine, due varietà tra le più raffinate e conosciute sono l’indiana Charas, dall’aroma pungente e avvolgente che ricorda la menta e gli alberi di bosco, e la marocchina Burbuka. Quest’ultima ha chiari sentori di terra e un retrogusto deciso molto amati dagli appassionati del genere. Ogni coltivazione da cui provengono queste varietà è rigorosamente biologica, al fine di preservare il prodotto finale da pesticidi o altri elementi chimici dannosi.