Ragusa, efficientamento energetico: via libera per 3 progetti

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha deliberato con i poteri della Giunta l’approvazione dei tre progetti esecutivi per gli edifici delle tre sedi istituzionali dell’ente.I 3 progetti erano stati finanziati con le misure del Po-Fesr 2014-2020 per un totale di un milione e 860 mila euro e prevedono interventi per la sede centrale di Viale del Fante di 960 mila euro, per la sede che ospita gli uffici della Polizia Provinciale in via Giordano Bruno per 600 mila euro e di 300 mila euro, infine, per la sede di viale Europa che ospita il settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. Era stato personalmente il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a consegnare al Commissario straordinario Salvatore Piazza, nel corso di una cerimonia pubblica svoltasi nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, i decreti di finanziamento.I tre progetti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa attingono alle risorse del P.O. FESR 2014-2020, Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, e sono chiaramente destinati al miglioramento dei livelli di efficienza energetica delle tre sedi istituzionali attraverso l’implementazione di infissi a basso livello di dispersione e, soprattutto, di sistemi di produzione di calore/energia di ultima generazione e ad alta efficienza. Nella cornice di tali interventi si provvederà anche all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e alla riqualificazione dell’efficienza energetica dell’illuminazione interna.“L’approvazione dei tre progetti esecutivi – dice il Commissario Piazza – consente di bandire le relative gare d’appalto e di avviare i lavori nei prossimi mesi. E’ un altro tassello per assicurare una manutenzione straordinaria delle sedi istituzionali migliorando nettamente l’efficientamento energetico di questi edifici”.