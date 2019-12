Pozzallo, riaperta la Strada provinciale 67

Economia

E’ stata riaperta oggi pomeriggio la Strada Provinciale 67 Pozzallo-Santa Maria del Focallo. Il Sindaco Roberto Ammatuna ha firmato l’ordinanza di ripristino delle condizioni di transitabilità. Come è noto, l’importante arteria stradale, fu interdetta al traffico veicolare e pedonale per il crollo del ponte al km 1+300 tra il “Tiki” e il ristorante “la Lampara” a causa delle abbondanti piogge e mareggiate del 26 e 27 ottobre scorso.Pochi avrebbero scommesso sull’immediato ripristino. Invece, in tempi rapidissimi, il ponte e il manto stradale sono stati ripristinati. Si pone rimedio ad uno stato di disagio che ha colpito i tanti pozzallesi che quotidianamente si recavano sui propri terreni di proprietà in contrada Marza e nelle zone del Viale Kennedy. Anche le attività commerciali tirano un sospiro di sollievo. Grande soddisfazione del Sindaco Roberto Ammatuna che ringrazia il Commissario del Libero Consorzio Dott. Salvatore Piazza e l’Ing. Carlo Sinatra per la sensibilità e la sollecitudine dimostrata. (Foto repertorio)