Economia

Marina di Ragusa, nuova vita per lo stadietto di via delle Sirene Marina di Ragusa, nuova vita per lo stadietto di via delle Sirene

Rinascerà a nuova vita lo stadietto di via delle Sirene a Marina di Ragusa, dopo un degrado che dura ormai da decenni. Questo l’impegno dell’amministrazione cittadina che ha presentato il progetto in una conferenza stampa del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, alla presenza di una delegazione di residenti della frazione balneare ragusana.L’ambizioso progetto di recupero, che prevede un impianto polifunzionale con campi da tennis, da paddle, uno spazio polivalente per la pallacanestro, la pallavolo e il calcetto o da utilizzare come arena estiva, un’area ristoro, è stato approvato dal Coni ed il Comune ha ottenuto un prestito a tasso zero da 800.000€ per la ristrutturazione e la riqualificazione dello “stadietto” e degli spazi circostanti, prestito che sarà rimborsabile senza interessi in 15 anni. Il completamento dei lavori è previsto per la primavera del 2021. Come affermato dal sindaco “Marina di Ragusa avrà quindi uno spazio sportivo e aggregativo, rispondendo alle istanze di una frazione che continua a crescere e che ha bisogno anche di altri interventi”.Due in particolare sono stati messi in cantiere con la delegazione della frazione, organo che raccoglie istanze e proposte riportandole puntualmente. Il primo riguarda la crescente domanda di posti di scuola materna e di nido, per i quali l’amministrazione ha allo studio alcune possibilità, mentre l’altro riguarda la mobilità urbana, con l’intenzione di ridurre le auto in centro consentendo l’accesso ai soli residenti. Si sta infatti lavorando a parcheggi di interscambio con bus navetta e a un sistema di parcheggi riservati. (da.di.)