Cronaca

Vittoria, in giro armato di coltello: denunciato

Un giovane di Vittoria è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il porto abusivo di armi. I fatti sono stati registrati nella serata di sabato scorso durante alcuni controlli della Polizia nella centralissima piazza Henriquez. In particolare l’attenzione degli agenti veniva attirata da un giovane dall’atteggiamento sospetto del giovane vittoriese che stava seduto su degli scalini.Pertanto si procedeva ad un controllo nel corso del quale si rinveniva, occultato all’interno della tasca del giubbotto, un coltello a serramanico, con lama lunga 8 cm e lunghezza complessiva di 17 cm, che veniva sottoposto a sequestro. Alla luce dei fatti il soggetto, un vittoriese di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi.