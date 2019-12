Vittoria, incontro con l'associazione Per andare oltre

Attualità

La Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria ha incontrato l'associazione culturale “ Per Andare Oltre”, ente che si occupa di iniziative sociali e che annovera 85 soci, in prevalenza donne. Una piccola delegazione è stata ricevuta a Palazzo Iacono sede del municipio per un incontro cordiale che si è svolto nella sala degli Specchi. La Presidente, Franca Campanella, ha consegnato un assegno di 300 euro per l'acquisto di farmaci da destinare alle persone bisognose che non hanno la possibilità di acquistare le medicine.Nel corso dell'incontro sono stati affrontati diversi argomenti ed in particolare l'attenzione è stata puntata all'impegno sociale e culturale che l'associazione Per andare Oltre, con la sua attività più che decennale, porta avanti sul territorio. La Commissione Straordinaria ha sottolineato l’impegno dell’Associazione, che deve essere presa a modello per altre simili straordinarie iniziative di solidarietà civile e sociale.