Arriva il bonus da 50 euro per Tv e decoder

Un bonus da 50 euro per l'acquisto di Tv e decoder di nuova generazione, adatti alla trasmissione sui nuovi standard digitali. A beneficiare del 'Bonus Tv' saranno le famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro. Lo sconto varrà tre anni e sarà praticato dal venditore fino al 31 dicembre 2022: la fine del 2022 è infatti il termine in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial 2, passo avanti rispetto al digitale DVBT1 attuale).Gli stanziamenti derivano dalla legge di Bilancio 2019, che prevedeva per il bonus risorse finanziarie pari a circa 150 milioni di euro.