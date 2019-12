Scarso, Oscar 2019 della scherma a Pasquino e di Veroli

Sport

Rossana Pasquino e Davide Di Veroli: sono loro, secondo il presidente della Fis Giorgio Scarso, a meritare gli ‘Oscar’ della scherma per il 2019. “Darei un Oscar a tutti coloro che si sono impegnati, dal più piccolo al più grande, da chi ha partecipato al Mondiale a chi ha gareggiato in un campionato regionale – sottolinea il numero uno della Federscherma in un forum nella sede romana dell’agenzia di stampa Italpress – Faccio però due nomi.Il primo è un’atleta paralimpica, Rossana Pasquino, una ricercatrice dell’Università di Napoli. E’ un esempio di integrazione e della capacità di saper sposare attività culturali con i valori del paralimpismo, senza trascurare il suo lavoro primario. Il secondo nome ci proietta verso il futuro: parlo di Davide Di Veroli, uno spadista giovanissimo che ha bruciato le tappe nel saper stare ai massimi livelli, dimostrandosi all’altezza sia nell’under 20 che nella squadra assoluta”. (ITALPRESS).