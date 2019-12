Sicilia

Giummo a Palermo: un brand di abbigliamento ecofriedly Giummo a Palermo: un brand di abbigliamento ecofriedly

Si chiama “Giummo”, il brand palermitano amico dell’ambiente e dei nostri amici a quattro zampe. Interamente realizzato a Palermo, la linea “Giummo” nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati all’inquinamento e alla sostenibilità dei prodotti che acquistiamo giornalmente. T-shirt e shopper in cotone biologico, confezioni totalmente in materiale di recupero e il disegno del simpatico Giummo sono gli elementi distintivi di questo progetto, nato dalla penna dell’illustratrice Silvia Tumminello. Su ogni articolo è raffigurato il tenero Jack Russell dall’orecchio all’insù, protagonista anche di simpatiche avventure su Instagram. Obiettivo dell’iniziativa è la solidarietà, infatti, per ogni articolo venduto, il 15% del costo verrà devoluto ad associazioni, canili e altre realtà che lavorano per la salvaguardia dei cani. “Lo scopo – dichiara l’ideatrice Silvia Tumminello – è quello di dimostrare che sia possibile vestire rispettando l’ambiente, senza però rinunciare a stile e originalità. L’obiettivo per il 2020 è quello di lanciare nuove referenze, realizzate sempre con materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale”. Per contribuire al lancio del brand, vari liberi professionisti siciliani hanno scelto i prodotti di Giummo come regalo aziendale per il Natale 2019: è così che le magliette e gli shopper ecofriendly sono arrivati già a Milano, Padova, Roma e Venezia.