Dieta per una settimana: ecco come dimagrire subito

La dieta per una settimana con verdure aiuta a dimagrire velocemente 3 kg in salute. Si tratta di una dieta ricca di verdure che fa bene alla salute dell’intestino. E’ un regime alimentare ricco di fibre che abitua a mangiare sano. Nel regime alimentare è previsto anche il consumo di molta frutta, fondamentale per donare al corpo acqua, vitamine, sali minerali e fibre.La frutta è la principale fonte di vitamine e minerali. Tra le principali vitamine troviamo le vitamine B e C e il beta-carotene. Le vitamine svolgono un’azione metabolica e antiossidante molto utile alla salute. Ma vediamo in un esempio di menù cosa mangiare ogni giorno nella dieta per una settimana con verdure per dimagrire velocemente 3 kg. Lunedì: colazione con una tazza di frutta fresca o 2 cucchiai di frutta secca da guscio, come mandorle, pinoli, nocciole, semi di girasole. Spuntino: 10 mandorle o una pera. Pranzo 70 grammi di pane integrale o con i cereali, con pomodoro fresco o zucchine, peperoni o melanzane grigliati con origano e basilico. Insalata mista di rucola, peperoni crudi gialli e rossi e valeriana. Merenda: un centrifugato misto di frutta e verdura oppure succo di pomodoro. Cena: 100 grammi di carne bianca magra, come tacchino o pollo e broccoletti al vapore.Martedì: colazione con una spremuta d’arancia, 40 grammi di pane di segale o integrale con 50 grammi di ricotta e 30 grammi di prosciutto crudo senza grasso o 30 grammi di salmone. Spuntino: 10 mandorle con la pelle oppure una tazza di frutti di bosco o fichi secchi. Pranzo: 80 grammi di cous cous con pomodori e basilico e insalata di germogli condita con succo di limone. Merenda: un centrifugato misto di frutta e verdura o succo di pomodoro. Cena: 200 grammi di fagioli o di ceci e una bietola con cipolla e pomodorini. Mercoledì: colazione con un centrifugato di frutta fresca, un uovo strapazzato e 40 grammi di pane di segale o integrale. Spuntino: 10 mandorle o 5 noci. Pranzo: 125 grammi di ravioli con ricotta e spinaci conditi con salsa di pomodoro e basilico.Come contorno carote e zucchine alla julienne, condite con succo di limone. Merenda: un centrifugato misto di frutta e verdura o succo di pomodoro. Cena: 200 grammi di pesce o molluschi o crostacei e finocchi gratinati al forno. Giovedì: colazione con una tazza di frutta cotta o un infuso di frutta, due fette biscottate con marmellata senza zucchero e 50 grammi di ricotta.Spuntino: 10 mandorle o due kiwi. Pranzo: un’insalata mista con finocchi, valeriana, germogli di soia, chicchi di melagrana e ravanelli. Merenda: un centrifugato di frutta e verdura o succo di pomodoro. Cena: 50 grammi di filetto di vitello e broccoli in padella.Venerdì: colazione un frullato di frutta fresca o purea di frutta, un toast con 30 grammi di prosciutto senza grasso o 20 grammi di fontina. Spuntino: 10 mandorle con pelle o 3 prugne o fichi secchi. Pranzo: 80 grammi di riso con zucchine e prezzemolo e insalata mista. Merenda: un centrifugato misto di frutta e verdura o succo di pomodoro. Cena: 200 grammi di pesce e spinaci al limone. Il sabato e la domenica si può scegliere tra uno dei menù della settimana. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.