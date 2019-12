Rimedi naturali

Curcuma, antibiotico naturale

La curcuma è una spezia nota per le sue proprietà benefiche per l’organismo. La curcuma aiuta a curare le infiammazioni cutanee, depura il fegato e protegge i vasi sanguigni. Inoltre consente una veloce rimarginazione delle ferite e attenua le cicatrici. E’ una spezia ideale per combattere il mal di gola e come antibiotico naturale. Ecco come preparare una bevanda naturale e salutare.Diluite 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di curcuma in 9 cucchiai di succo di limone. Mescolate e consumate da solo o aggiungete un po’ di tè verde. Unite un quarto di cucchiaino di curcuma in 1 bicchiere di latte caldo o tiepido. Bevetene 2 bicchieri ogni giorno. Pur trattandosi di un rimedio naturale è importante chiedere il parere del prorpio medico prima di utilizzare questa spezia in modo frequente soprattutto se si soffre di patologie importanti o se si fa uso giornaliero di farmaci.