Economia

Stazione passeggeri di Pozzallo: si inaugura sabato Stazione passeggeri di Pozzallo: si inaugura sabato

E’ in programma sabato 21 dicembre 2019 alle ore 10,30 la cerimonia di inaugurazione della nuova stazione passeggeri di Pozzallo. La nuova struttura che sarà inaugurata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci entrerà in funzione nella stessa giornata perché le operazioni di biglietteria, controlli di sicurezza e di check-in verranno effettuati all’interno della nuova stazione.Oltre al governatore siciliano saranno presenti l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. E’ stato lo stesso Musumeci a fissare, insieme col Commissario straordinario dell’ente, Salvatore Piazza, la data dell’inaugurazione durante il suo ultimo sopralluogo all’interno del porto di Pozzallo nello scorso mese di ottobre. Si completa così un’opera pubblica che ha avuto qualche imprevisto di troppo durante la realizzazione per una serie di contrattempi e criticità. Come si ricorderà la prima pietra è stata posta dall’allora commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Giovanni Scarso il 20 settembre 2013 alla presenza del prefetto dell’epoca Annunziato Vardè.La stazione passeggeri di Pozzallo è stata realizzata su un’area di 1744 metri quadrati e il progetto è stato finanziato con i fondi strutturali del Patto Territoriale di Ragusa per una spesa di un milione e 531 mila euro. Ad eseguire i lavori è stato l’Ati Consorzio Stabile Aedars Tecnosoluzioni di Roma che tra mille vicissitudini come interdittive antimafie, sospensioni lavori, problemi finanziari dell’impresa designata per l’esecuzione dei lavori “La Ferrera Costruzioni” con sede a Gagliano Castelferrato (Enna) ha impiegato tutto questo tempo per realizzare un’opera strategica per la promozione del porto di Pozzallo. “L’obiettivo, una volta completati i lavori, era quello di rendere operativa subito la stazione passeggeri – afferma il Commissario Piazza – per farla utilizzare ai passeggeri in transito.Aver raggiunto questo risultato è di grande portata perché uno dei miei obiettivi quando mi sono insediato quasi due anni fa era quello di completare e consegnare questa struttura alla comunità iblea. Nonostante le difficoltà alla fine ci siamo riusciti e sabato sarà un giorno felice per Pozzallo e per l’intera provincia”.