Gnocchi fatti in casa: ricetta veloce

Gnocchi fatti in casa, ecco la ricetta facile e veloce. Per preparare gli gnocchi occorre avere i seguenti ingredienti: patate, uova, farina e acqua e sale. Ecco come si prepaarno: lavate 1 kg di patate vecchie a pasta farinosa senza sbucciarle. Mettetele in una casseruola con abbondante acqua e fatele bollire per circa 40 minuti.Poi scolatele, pelatele e passatele ancora calde allo schiacciapatate. Mettete le patate schiacciate su un piano di lavoro infarinato, unite il sale e parte della farina setacciata, ne occorrono 250 gr in tutto. Iniziate a impastare velocemente, aggiungendo poi 1 uovo e la restante farina, a poco a poco, finchè l'impasto non si attaccherà più alle mani. Con l'impasto formate tanti filoncini cilindrici di 1-2 cm di spessore e tagliateli a tocchetti di 2-3 cm. Poi passateli sui rebbi di una forchetta facendo una leggera pressione per formare i rilievi nella pasta.Lasciateli riposarensu un vassoio o su uno strofinaccio infarinato senza che si tocchino per circa 15 minuti. Infine buttateli poco alla volta in una pentola di acqua bollente salata e scolateli solo quando verranno a galla. Poi conditela a vostro piacere o con burro e formaggio grattugiato o con pomodoro fresco e basilico.