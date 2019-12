Attualità

Venerdi gli auguri di Natale da Modica in diretta RAI. Le atmosfere gattopardesche di Palazzo Ascenzo nel cuore di Corso Umberto ospiteranno venerdi mattina a partire dalle 7:30 le telecamere RAI di Buongiorno Regione con l’inviata Antonella Gurrieri. Verrà presentata la tipica colazione modicana con i prodotti tipici della tradizione come biscotti di mandorla, ‘mpanatigghi, cioccolato, marmellate.La prima colazione verrà “rinforzata” dalle altrettanto tipiche focacce, dai pastieri e dai “pastizza” di Natale. Buongiorno Regione è un rotocalco culturale che va in onda dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 8:00 alla riscoperta delle bellezze siciliane e dei siti più particolari della nostra Regione. Modica è stata scelta per il suo status di presepe naturale di Sicilia e per la vastità della sua tradizione culinaria. Alle 14:00 si riaccenderanno le telecamere questa volta da Piazza Matteotti dove, insieme all’inviata Rai, ci sarà il Sindaco Ignazio Abbate che interverrà in diretta all’interno del TGR di Rai Tre.