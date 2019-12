Handball Agree Sicilia Malta al Geodetico di Scicli

Grande successo per il 1° Torneo Handball Agree Sicilia Malta, andato in scena domenica 15 dicembre scorso al Geodetico di Scicli.

L’evento Federale, frutto dell’accordo di collaborazione fra la M.H.A. (Malta Handball Association) ed il Comitato Regionale F.I.G.H. Sicilia, ha visto la partecipazione delle formazioni Under 19 dell’AGRIBLU SCICLI e del CRAZY REUSIA oltre alle due Nazionali maltesi categorie Under 18 e Under 20 maschile.

Il Torneo patrocinato anche dal Distretto LIONS SICILIA (con il quale il Comitato F.I.G.H. Sicilia ha firmato un protocollo d’intesa atto all’inclusione e alla fruizione dei soggetti svantaggiati della pratica sportiva), qualifica la squadra vincente all’edizione 2020 del Trofeo “Francesco VENEZIANO”, che si svolgerà sempre a Scicli nell’ultima settimana del prossimo mese di Maggio.

La formula è stata quella di Semifinali e Finali, con il Team M.H.A. U20 che si è aggiudicato la vittoria finale dopo un’avvincente match tutto di marca maltese.

Questo il programma dell’evento svoltosi nelle giornate del 14 e 15 dicembre scorso nella cittadina barocca:

Sabato 14

- ore 11:30 – Conferenza Stampa di Presentazione presso Palazzo Spadaro

- ore 17:00 – Amichevole: M.H.A. U18 vs Pallamano Ragusa Serie B = 31-35

- ore 19:00 – Amichevole: M.H.A. U20 vs Scicli Old Team = 39-30

Domenica 15

- ore 10:00 - Semifinale 1: AGRIBLU SCICLI U19 vs M.H.A. U18 = 22-31

- ore 12:00 - Semifinale 2: M.H.A. U20 vs CRAZY REUSIA U19 = 36-29

- ore 17:00 - Finale 3/4 Posto: AGRIBLU SCICLI U19 vs CRAZY REUSIA U19 = 23-24

- ore 19:00 - Finale 1/2 Posto: M.H.A. U18 vs M.H.A. U20 = 27-30

CLASSIFICA FINALE:

1° = M.H.A. Under 20

2° = M.H.A. Under 18

3° = CRAZY REUSIA Under 19

4° = AGRIBLU SCICLI Under 19