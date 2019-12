Giorgio Avola, bronzo a squadre in Coppa del Mondo a Tokyo

A Tokyo, in Giappone, nella seconda prova di Coppa del Mondo della stagione, valevole anche come Test Event Olimpico, brillante terzo posto della squadra italiana di fioretto maschile, composta oltre che dal modicano Giorgio Avola, da Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà.

Risultato importante in chiave di qualificazione, che ha lasciato dietro le squadre che potenzialmente contendono all’Italia un pass olimpico, consolidando così il terzo posto nello speciale ranking che a fine marzo decreterà le otto squadre che potranno gareggiare alle Olimpiadi, permettendo contemporaneamente la presenza di tre atleti nella prova individuale. Negli ottavi di finale gli italiani affrontavano la Spagna superata agevolmente per 45/21, nel turno successivo trovavano l’ostica Hong Kong, affrontata con il giusto piglio, e contro la quale i nostri hanno fatto pesare la maggiore compattezza tecnica chiudendo il match per 45/35. Giunti in semifinale gli azzurri sono stati sorpresi dalla aggressiva irruenza delle squadra francese evidentemente in grande giornata, subito passata in vantaggio dopo il primo giro di assalti e mai più ripresa; Francia che poi andava a vincere la gara.

Nella finalina per il 3° posto, pronto riscatto per i nostri, che in un bell’incontro vincevano 45/38 contro la Russia. Risultato che permette di guardare con più serenità agli ultimi due appuntamenti, a cominciare da gennaio a Parigi, gara nella quale potrà già essere acquisita la matematica certezza di qualificazione per Tokyo2020 a squadre. Prova individuale meno fortunata per Avola conclusa con il 17°posto. Dopo aver superato nel tabellone dei 64 l’egiziano Abouelkassem, ai sedicesimi, dopo essere stato in svantaggio per 1/7 effettuava una grande rimonta contro il ceco Choupenitich portandosi fino al 14/12 a suo favore, per puoi subire un beffardo contro break e cedere 14/15. Contemporaneamente a la Spezia si svolgeva la prima Prova Nazionale Under14 Gran Prix kinder+Sport di fioretto, con la delegazione modicana decimata dallo sciopero dei voli aerei del venerdì prima e poi anche per la cancellazione del volo Comiso-Pisa per maltempo.

Uno sfortunato weekend nel quale si sono sommate diverse avversità logistiche alle normali difficoltà, anche economiche per i costi dei trasporti, che normalmente si trova a subire la società modicana nella sua marginalità geografica. Grande delusione per i piccoli schernitori che da mesi si allenavano per questo primo importante appuntamento agonistico nazionale. Tra coloro che comunque sono riusciti a raggiungere la Toscana, il miglior risultato per Edoardo Aprile nei giovanissimi 10° classificato ed a un passo dalla finale ad otto su 147 partecipanti; buona prova anche per Ottavia Iacono 18° nelle bambine fioretto e Tommaso Calabrese 21° e Mattia Pitino 26° nella categoria ragazzi.