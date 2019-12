Come dimagrire subito con la dieta keto. Si tratta di una dieta che può far dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. La dieta keto per dimagrire prevede una riduzione importante di carboidrati e si basa sul consumo di verdure, proteine e grassi.

Ma per capire bene come dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni con la dieta keto ecco nel dettaglio come funziona.Non bisogna superare i 50 grammi di carboidrati al giorno e si deve mangiare solo un grammo di proteine per peso corporeo (ad esempio se pesi 50 chili devi mangiare 50 grammi di proteine al giorno). Le proteine devono provenire da alimenti molto poveri o privi di grassi come pesce, carne e yogurt. L'apporto di grassi dovrebbe oscillare tra i 15 e i 30 grammi al giorno, perfetto l'olio extravergine di oliva. La dieta keto vieta carni grasse, salumi, formaggi stagionati, margarina mentre da via libera a verdure a ridotto contenuto di zuccheri.

Inoltre nella dieta keto non è permesso il consumo di nessun tipo di frutta e di quelle verdure a elevato contenuto di carboidrati come rape rosse, patate e carote cotte.Ma vediamo meglio cosa mangiare con la dieta keto per dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. Colazione: uova, o 50 g di carni conservate come bacon, prosciutto crudo, bresaola o speck)25 - 50 g di carboidrati (a scelta tra pane di segale oppure frutta secca come pistacchi, noccioline, o burro di arachidi)30 g di grassi (a scelta tra formaggio a basso tenore di carboidrati e alto tenore di grassi come ad esempio i fiocchi di latte o burro). Spuntino: due cucchiaini di burro di arachidi e sedano, 50 g di frutta secca (esempio pistacchi tostati, mandorle, arachidi tostate).Pranzo: 200 o 250 grammi di salmone o trota o tonno oppure in alternativa la stessa quantità di carne( a scelta tra pollo o tacchino), una porzione di verdura (a scelta tra insalata, fagiolini, rucola, lattuga, asparagi, funghi, broccoli evitare invece carote, piselli o patate poichè contengono carboidrati).

Merenda: 100 g di formaggio come grana o fiocchi di latte. Cena: 200 grammi a scelta tra carne come hamburger o vitello, o capretto, pesce come trota o salmone o tonno o pesce spada, oppure uova, aggiungere una porzione di verdura ( a scelta tra a scelta tra insalata, fagiolini, rucola, lattuga, asparagi, funghi, broccoli, pomodori, peperoni evitare invece carote, piselli o patate poichè contengono carboidrati). Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Infine ricordiamo che la dieta keto non è adatta alle donne in gravidanza e alle persone che soffrono di patologie importanti tra cui il diabete.