Modica non attua la Democrazia partecipata

Ancora una volta a Modica non viene attuata la democrazia partecipata. Questo è quanto dichiarato dal Commissario di Forza Italia Giovani Modica, Christian Piccitto.

La democrazia partecipata, è una legge regionale (l.r. 28/01/2014, n.5) che obbliga i comuni a spendere il 2% delle somme trasferite loro dalla Regione, con forme che coinvolgono la cittadinanza. A Catania, ad esempio, i cittadini hanno scelto di impiegare le somme per piantumare 2000 alberi. A Sciacca, realizzeranno un parco ricreativo, mentre i nostri vicini di Scicli sceglieranno a breve su una rosa di ben 7 progetti. Si sa, la democrazia non è di moda di questi ultimi tempi in città, ma non investendo nel territorio queste somme, coinvolgendo i cittadini, si dimostra l’inefficienza su cui Modica sta pericolosamente virando. Ma non è tutto, perché le somme non investite dovranno essere restituite alla Regione (l.r. n.9/2015). Della serie: “oltre il danno, la beffa!”.