Spazzolino da denti di bambu': idea regalo per Natale

Lo spazzolino da denti di bambù è tra le idee regalo più ecosostenibili per il Natale 2019. Si tratta di un accessorio utile ed ideale da fare come regalo di Natale. Lo spazzolino da denti in bambù di sicuro sarà apprezzato ed utile per chi lo riceve. Lo spazzolino da denti di bambù è uno spazzolino di legno molto più bello rispetto ai soliti spazzolini di plastica.Ha le setole morbide. Ne esistono alcuni che hanno ottenuto buone recensioni su Amazon. Nella confezione ci sono 4 spazzolini (distinguibili grazie al diverso numero di foglie disegnate sull’impugnatura), una custodia di legno e un filo interdentale fatto in fibra di bambù e carbone di legna, aromatizzato alla menta. Tutto al costo di 14 euro.