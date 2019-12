Rinviata la riunione del Cipe sulla Ragusa Catania

Attualità

Dichiarazione del sindaco Cassì sul rinvio della riunione del Cipe sulla Ragusa-Catania. “Convocato a Roma per l’approvazione della Ragusana, apprendo oggi del rinvio al Cipe di gennaio proprio del punto che tratterà l’approvazione della Ragusa-Catania. Non serve né esultare né deprimersi: il compito di un sindaco è quello di rappresentare al meglio gli interessi della sua comunità.Continuo infatti a sentire addosso il dovere di far presente a tutti i livelli che Ragusa aspetta da trent’anni un’opera semplicemente necessaria, non un lusso. Continuerò a farlo, ormai vogliamo vederla tutta”.