Melodica, tre eventi per le feste natalizie

Melodica accompagna le feste natalizie con tre appuntamenti, due dei quali a ingresso gratuito. La rassegna concertistica diretta da Diana Nocchiero, con il patrocinio dell’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa, si accinge a vivere tre serate in compagnia della grande musica.

Questo sabato 21 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Don Bosco di Ragusa andrà in scena il concerto “Natale in Coro”, appuntamento inserito nel programma ufficiale della stagione concertistica. Ospite della serata sarà il prestigioso Coro Polifonico Europeo “De Cicco”, diretto da Maria Carmela De Cicco, che offrirà un viaggio musicale nel Natale e non solo, dove le voci con i loro magici giochi polifonici saranno protagoniste assolute di un evento di forti emozioni. Un atteso ritorno sul palco ragusano per il Coro Polifonico Europeo "De Cicco" dall’esperienza più che ventennale con all’attivo numerosi concerti sia Italia che all’estero, con grande successo di pubblico e di critica.

Il Coro si è esibito in luoghi di elevato interesse, tra cui la Basilica di S. Pietro a Roma, la Basilica di S. Maria Maggiore e la Basilica della Madonna del Rosario di Pompei, la chiesa di S. Carlo e il Konzerthaus di Vienna; in curriculum diversi premi ottenuti in numerosi concorsi corali internazionali, come il Concorso Internazionale di Musica Corale a Budapest, il T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica), l’International Festival of Advent Christmas Music a Praga, il Festival Internazionale ‘Franz Schubert’ a Vienna, il Concorso Corale internazionale ‘In ‘Canto sul Garda’. I biglietti di ingresso della serata possono essere acquistati su prevendita presso l’Agenzia Viaggi Hereatours, via Risorgimento, 4 – Ragusa tel. 0932.653480, oppure al botteghino del teatro.

Ingresso gratuito invece per altri due concerti organizzati da Melodica in occasione delle feste. Sabato 28 dicembre, alle ore 20.30, alla Sala Falcone Borsellino di Ragusa Ibla una serata in compagnia del bravissimo fisarmonicista Gianni Amore e del suo “Fisarmonicando”; lunedì 6 gennaio invece all’Auditorium Ferreri di Ragusa Ibla, alle ore 20.30, si festeggia l’Epifania con il concerto “Magici Canti di Natale” del soprano Maria Krylova e della pianista Vera Lizzio.