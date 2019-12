Dieta pre natalizia per dimagrire prima di Natale: ecco come

La dieta pre natalizia può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Si tratta di una dieta che aiuta a depurare l’organismo in vista delle festività di Natale e delle eccessive abbuffate. Si tratta di una dieta che aiuta sgonfiare la pancia e a drenare i liquidi.

La dieta pre natalizia si basa su un regime alimentare equilibrato. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo di 3 giorni. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro. Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato (una confezione da 80 g), accompagnato da pomodori oppure insalata o fagiolini e 40 g di pane, vale a dire mezza rosetta ad esempio, oppure un pacchetto di cracker da 25 g. Merenda: un quadratino di cioccolato fondente o un mandarino. Cena: petto di pollo (130 g), insalata verde mista oppure delle zucchine, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, accompagnato da 40 g di pane.

Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro. Pranzo: formaggio light spalmabile da 60 g, pomodori, dell’insalata o fagiolini a piacere e per condire un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e pane 40 g o un pacchetto di cracker da 25 g. Merenda: un cioccolatino fondente da 10 gr oppure un mandarino, a scelta. Cena: pesce 140 g, insalata verde mista o zucchine condite con un cucchiaino di olio e accompagnato con 40 gr di pane.

Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro. Pranzo: un uovo sodo, dei pomodori o dell’insalata o fagiolini a piacere condito con un cucchiaino di olio d’oliva e accompagnato con 40 g di pane o un pacchetto di cracker. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: una mozzarella light da 125 g, accompagnata da un’insalata verde mista oppure zucchine con un cucchiaino di olio e 40 g di pane. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo, prima di intraprendere qualunque dieta dimagrante, di consultare il proprio medico o nutrizionista, in modo da comprendere se il regime sia adatto alla propria costituzione fisica, in relazione all’età e tutta una serie di altri fattori fondamentali.