Lezioni di internet, fa tappa nel ragusano la scuola di Tim

Modica, in provincia di Ragusa, ospita da oggi l'iniziativa "Operazione Risorgimento Digitale" di Tim, il progetto che ha l'obiettivo di dare a tutti la possibilita' di diventare "cittadini di Internet" e accelerare in questo modo il processo di digitalizzazione del Paese.

In Piazza Giacomo Matteotti e' arrivato il truck di Tim, una vera e propria scuola mobile che fino a venerdi' 20 funzionera' da sportello digitale presso il quale i cittadini potranno chiedere informazioni, attivare i servizi che abilitano alla vita digitale e partecipare a brevi lezioni. "TIM, dopo aver realizzato le infrastrutture, le cosiddette autostrade digitali, con Operazione Risorgimento Digitale fornisce conoscenze pratiche al fine di usufruire di tutte le opportunita' che Internet offre per il miglioramento della vita quotidiana - sottolinea Marco Battisti responsabile Operations Area Sud di Tim -. Riprendendo la metafora, con la formazione erogata sulla scuola mobile o durante i corsi in aula, TIM fornisce ai cittadini e ai dipendenti della Pubblica Amministrazione la patente di cittadino digitale".

La "scuola mobile" anticipera' l'avvio dei corsi in aula, che si terranno in diverse location cittadine dal 13 al 31 gennaio, con attivita' didattiche articolate su diversi livelli e un team di formatori pronti a spiegare al pubblico come Internet possa migliorare concretamente la vita quotidiana. Il progetto a livello nazionale raggiungera' un milione di persone.

