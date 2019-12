Santa messa Natale Interforze a Ragusa

Si è svolta stamani, presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, la messa interforze per la preparazione al Santo Natale. La solenne funzione religiosa, che si è svolta alla presenza del Prefetto Giuseppina Cocuzza, del Questore Pinuccia Albertina Agnello, delle massime autorità militari e civili provinciali e locali, nonché dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, è stata concelebrata dal Vescovo Mons. Carmelo Cuttitta, dal Nunzio Apostolico Mons. Giambattista Diquattro e dai Cappellani della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

Nella chiesa, gremita di uomini e donne in divisa, gli officianti hanno rivolto gli auguri di un sereno natale ai partecipanti ed alle loro famiglie ed un ringraziamento per l’operato quotidiano svolto al servizio dei cittadini e a tutela della legalità e giustizia. La funzione religiosa, che è stata accompagnata dai canti della “Corale Polaris Pozzallo” diretta dalla maestra Graziella Colombo, si è conclusa con un breve intervento del Questore di Ragusa che ha formulato gli auguri a tutti presenti, anche a nome dei Comandanti delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, esternando parole di ringraziamento per la partecipata e preziosa occasione di incontro, nell’ottica di una condivisione di valori e sentimenti che accomunano quanti hanno scelto di indossare l’uniforme.