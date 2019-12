Modica, nessuna interruzione elettrica per Natale e Capodanno

Non ci verificherà alcuna interruzione di energia elettrica nei prossimi giorni in Corso Umberto a Modica così come programmato dall’Enel per lavori di manutenzione alla linea.

E’ stato il sindaco a contattare telefonicamente il responsabile di zona al fine di evitare l’interruzione che sarebbe stata inopportuna in questi giorni di vigilia di Natale. “L’Enel ha recepito questa nostra esigenza, commenta il sindaco Ignazio Abbate, decidendo di rinviare i lavori a dopo il periodo di feste; ciò per venire incontro a legittime esigenze dei commercianti e dei cittadini impegnati negli acquisti in questi giorni di festività natalizie e di fine anno”.