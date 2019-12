L'Opera dei Pupi e il concerto di Luciata Turina a Modica

Vivi le feste in teatro al teatro Garibaldi di Modica per la stagione musicale due serate in abbonamento: il 20 dicembre in scena "l'opera dei pupi – il balletto", il 28 dicembre appuntamento con il concerto di Luciana Turina, Felicia Bongiovanni e Daniele Smeraldi.

Ancora altre date da appuntarsi in agenda: due serate in abbonamento per la stagione InTeatroMusica. Il 20 dicembre, alle ore 21.00, appuntamento con il balletto in due atti L'Opera dei Pupi – Il Balletto. Orlando e Angelica, storie d'arme e d'amor: una messa in scena della Mt Ballet Company con la partecipazione di Amilcar Moret Gonzalez e Angelica Letizia Giuliani. Si tratta di un'opera inedita nel panorama italiano della danza, ideata e diretta da Manola Turi che ne cura anche le coreografie, che riprenderà in chiave ballettistica le gesta e gli amori di cavalieri, dame e incantatori, su soggetto di Calogero Antinoro, mentre la direzione artistica è di Giovanni Cultrera.

A impreziosire la serata la scenotecnica e maestria dei "manianti" e "parraturi" della storica scuola dei F.lli Napoli di Catania e la magica atmosfera creata dalle musiche originali dell'Ensemble Giacomo Cuticchio, figlio di Mimmo, storico rappresentante della scuola palermitana, e la potente voce in ouverture di Samantha Polizzi. Sul palco, accanto ad Amilcar Moret Gonzalez e Angelica Letizia Giuliani, si esibiranno Francesco Marzola, Floriana Zaja, Tony Pisasale, Beatrice Averni, Igor Pane, Mariangela Turi. Sabato 28 dicembre, alle ore 21.00 il bellissimo concerto Tre voci per una sola musica, nato dall'incontro di due voci straordinarie, quelle di Luciana Turina e di Felicia Bongiovanni, a cui si è unita quella di Daniele Smeraldi. Un unico armonico spettacolo che riunisce tre generi musicali, lirico, blues e leggero, insieme all'accompagnamento di un'orchestra di 25 elementi, diretta dal maestro Gaetano Colajanni. La serata e guidata anche dalla voce narrante di Mino Caprio, mentre la regia è affidata a Claudio Insegno. Il cartellone "Vivi le feste in teatro" che accompagna le festività natalizie prosegue ancora fino a gennaio con tante altre serate di musica e prosa da non perdere.