Parlare di salute: 6 incontri formativi per anziani

A Ragusa un percorso formativo per l’anziano sei incontri per parlare di salute. Si è concluso il "Percorso sul benessere psico-fisico dell’over 65enne" targato U.O. Educazione e Promozione della Salute Aziendale ASP RG, referente la dr.ssa Daniela Bocchieri, in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Ragusa, assessore dr. Luigi Rabito.

Articolato in sei incontri formativi su tematiche diverse cha hanno spaziato dalla prevenzione delle MCNT – Malattie Croniche Non Trasmissibili - alla solitudine e alla pet therapy, dal gioco d'azzardo patologico alla sessualità dell’over 65enne e delle IST – Infezioni Sessualmente Trasmissibili. L’argomento conclusivo del percorso ha riguardato il riconoscimento dei sintomi dello stroke/infarto ed elementi di BLSD (Manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco). Gli incontri si sono svolti, con cadenza settimanale, al Centro diurno del comune di Ragusa e ha registrato la partecipazione, peraltro, sempre crescente di numerosissimi anziani, interessati e attivi, coordinati dal sig. Giorgio Firrincieli, responsabile del Centro.

Il progetto nelle sue diverse declinazioni si è avvalso della collaborazione di diverse Unità Operative e Servizi dell’Azienda Sanitaria: il direttore dell'UOC Malattie Infettive, dr. Antonio Davì; il direttore dell’UOC Pronto Soccorso, dr. Giovanni Noto, gli operatori dell'Unità di Strada, dr.ssa Giovanna Strada e dr. Emanuele Fidone, coordinati dalla dr.ssa Monique Gentile UOC Dipendenze; il dr. Elio Criscione, Dipartimento Veterinario. La Rete si è avvalsa della collaborazione di due associazioni, da anni presenti sul territorio, l’Aiad e la Lilt, che hanno trattato tematiche di prevenzione, rispettivamente sul diabete, relazione condotta dal dr. Lorenzo Pluchino, accompagnato dagli infermieri, messi a disposizione dalla Samot Ragusa, che hanno effettuato il controllo della glicemia. La Lilt ha affrontato il tema della prevenzione dei tumori, con il dr. Marco Ambrogio. Quest’ultima ha curato anche la relazione sulla Solitudine e la gestione del tempo svolta dalla dr.ssa Rosalinda Arena.