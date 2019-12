Dimagrire prima di Capodanno: ecco la dieta dei 3 giorni

La dieta dei 3 giorni prima di Capodanno può far dimagrire fino a 2 kg. Si basa sul consumo di una bevanda detox con zenzero e limone. La dieta dei 3 giorni è una dieta che aiuta a depurare l’intestino ed è drenante.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero che può essere ripetuto nei 3 giorni. Colazione: bevanda detox al limone e zenzero. Spuntino: sedano e cetriolo con un cucchiaino di olio e aceto di mele o succo di limone. Pranzo: 100 gr di salmone o tonno rosso affumicato con insalata verde mista o in alternativa si possono mangiare due scatole piccole di tonno al naturale con insalata. Merenda: dieci mandorle non salate. Cena: una porzione di crema di verdure, un budino di semi di chia. Prima di andare a dormire bere una tisana di camomilla con limone.

La bevanda detox zenzero e limone è facile da preparare, ecco come: in 200 ml di acqua oligominerale (meglio termale) spruzzate il succo di mezzo limone e grattate un pezzetto da 3-4 cm di radice di zenzero fresca. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che lo zenzero può interferire con alcuni farmaci motivo per cui raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di farne un uso quotidiano.