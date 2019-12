Dieta snellente per dimagrire 5 kg: menù senza torte e dolci

La dieta snellente per tornare in forma e dimagrire fino a 5 kg in una settimana. E’ una dieta che vieta il consumo di dolci, torte di ogni tipo e snack vari.

La dieta snellente per dimagrire velocemente prima di Natale ed essere in forma prima dell’arrivo del nuovo anno si basa sul consumo di una grande varietà di alimenti, vediamo quali in un menù completo giorno per giorno. Lunedì: colazione con un bicchiere dil latte scremato o parzialmente scremato con 20-30 grammi di cereali integrali. Spuntino: una pera mandarino o un kiwi. Pranzo: 60 grammi di pasta integrale con pomodoro e una porzione di spinaci. Merenda: fragole 200 grammi condite con succo di limone. 200 grammi di merluzzo e un’insalata di finocchi. Martedì: colazione: uno yogurt magro. Spuntino: una pera. Pranzo: 50 grammi di riso con zucchine e un piatto di beta bollita. Merenda: tre fettine di ananas. Cena: una fettina di petto di pollo e spinaci al vapore.

Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: 60 grammi di pasta preferibilmente integrale condita con asparagi e cicoria bollita. Merenda: una porzione di mirtilli freschi. Cena: 250 grammi di salmone cotto al vapore e broccoli lessi o cotti al vapore. Giovedì: colazione con 200 ml di latte scremato o parzialmente scremato con 20-30 grammi di cereali integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: un’insalata mista. Merenda: fragole 200 grammi condite con succo di limone. Cena: insalata di finocchi e una fetta di tacchino cotta ai ferri.

Il venerdì, sabato e domenica si può scegliere tra i menù degli altri giorni settimanali. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare un regime dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che bisogna chiedere il parere del prorpio medico prima di cambiare il proprio regime alimentare con uno dietetico.