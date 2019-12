Dieta carnivora per dimagrire subito: è no carb

La dieta carnivora è una dieta no carb ovvero senza carboidrati. La dieta carnivora fonda le sue radici in un medico americano di nome Shawn Baker. Baker, un ex chirurgo ortopedico, ha completato da solo un esperimento dietetico a basso contenuto di carboidrati e grassi, ha visto i risultati e ha continuato a diffondere il vangelo della dieta dei carnivori.

La dieta carnivora è una dieta che si basa essenzialmente sul consumo della carne (così come alcune proteine adiacenti alla carne come uova e alcuni extra come burro e condimenti secchi). A differenza di altre diete a basso contenuto di carboidrati come la dieta Atkins e la dieta chetogenica, la dieta dei carnivori fa un passo avanti, passando da "low-carb" a "no-carb". La dieta carnivora esclude dal regime dietetico frutta, verdura, latticini, quasi tutto ciò che non è carne. Come spiega sinteticamente un sito web dedicato alla dieta, "Carne + acqua = dieta carnivora". La dieta carnivora è una dieta che viene seguita per perdere peso rapidamente ma non deve essere seguita per molto tempo in quanto potrebbe avere effetti collaterali. Una dieta per essere sana deve essere equilibrata e includere anche carboidrati, frutta e verdura.

Mangiare solo carne non da all’organismo tutti i nutrienti necessari per vivere. Infatti, a tal scopo, noi esseri umani abbiamo bisogno di 13 vitamine essenziali e, sebbene possiamo ottenerle consumando una varietà di carni, se rinunciamo completamente ad altri alimenti, ci mancheranno sostanze nutritive importanti. Ad esempio, il folato e le vitamine C ed E si assimilano quasi esclusivamente dalle verdure, in particolare foglie verdi e agrumi. Inoltre, se non consumiamo abbastanza vitamina E, il corpo non può elaborare la vitamina K, indipendentemente dalle quantità di pesce, fegato e carne che mangiamo. Inoltre, la carne non fornisce fibre, il che è molto importante per una dieta sana, soprattutto a livello intestinale, poiché senza un microbioma diversificato, la digestione, il sistema immunitario e l’umore possono essere influenzati.

A questo proposito, i difensori della dieta carnivora sostengono che i nostri antenati e altre culture contemporanee, come gli Inuit, mangiano quasi esclusivamente carne, che non li esenta dal godere di un buono stato di salute. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito che possono essere seguite solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico o di uno specialista.