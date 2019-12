Ragusa, salgono di notte sulla ruota panoramica e si dondolano nel vuoto

Salgono su una cabina della ruota panoramica a Ragusa, si dondolano avanti e indietro e fanno girare il video della loro bravata sui social. Iconsiglieri comunali D’Asta e Chiavola: “forse sarebbe meglio che il comune di Ragusa invitasse chi di competenza a garantire una maggiore sicurezza nel sito in questione”.

“Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ragazzi, ancora prima, quindi, dell’inaugurazione di ieri mattina dell’attrazione collocata in piazza Libertà, sono riusciti a salire su una delle cabine della ruota panoramica, dondolandosi avanti e indietro, come testimonia un video fatto girare su alcuni canali social. Ora, occorrerebbe chiedersi cosa sarebbe accaduto se qualcuno si fosse fatto male e a chi andrebbero imputate eventuali responsabilità. Forse, sarebbe necessario predisporre, se non è già stato fatto, un servizio di custodia all’altezza della situazione, proprio per evitare che possano insorgere pericoli di questo tipo”.

A dirlo i consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario D’Asta e Mario Chiavola che invitano l’amministrazione comunale a porre sotto attenzione la delicata questione a prescindere dal fatto che la ruota panoramica è gestita da un privato. “Da un lato – sottolineano D’Asta e Chiavola – c’è il personale rischio di chi decide di compiere gesti poco opportuni mentre dall’altro c’è la possibilità che qualche malintenzionato possa arrecare danni seri alla ruota. Ecco perché, mettendo in evidenza che prevenire è meglio che curare, sarebbe opportuno attivarsi per invogliare chi di competenza ad adottare tutte le contromisure del caso. Nella notte tra sabato e domenica tutto è andato bene e quella che ai loro protagonisti è sembrata una semplice bravata per fortuna non ha causato problemi di alcun tipo. Ma la prossima volta saremo così fortunati? Per evitare di rispondere a questa domanda, riteniamo sia meglio adottare le necessarie cautele”.