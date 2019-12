Ubi Banca, un piano per la digitalizzazione delle filiali del Sud

UBI Banca ha inaugurato oggi a Matera la filiale di via del Corso, dopo il restyling e l'ammodernamento. L'utilizzo crescente dei canali multimediali per le tradizionali operazioni di sportello da parte della clientela ha spinto la banca a ripensare il modello di filiale in chiave digitale.

La filiale di via del Corso diventa cosi' una delle filiali di UBI a piu' elevato livello tecnologico. La revisione del modello distributivo di UBI Banca prosegue dunque con l'obiettivo di rinnovare circa 700 filiali entro il 2020 con un investimento complessivo di circa 240 milioni. "E' un piano molto importante - ha detto Alberto Pedroli, responsabile della Macro Area Sud UBI Banca - che ci sta impegnando dal 2017. Non e' un intervento modesto ma un significativo salto verso la digitalizzazione dei nostri punti distributivi. Matera e' l'ultima del 2019. Allo stato attuale sono circa un centinaio le filiali che sono andate in ristrutturazione su una presenza nostra complessiva al Mezzogiorno di circa 230 punti distributivi.

Questo e' un messaggio molto importante che lanciamo ai territori del Sud perche' una ristrutturazione immobiliare dice di una banca che non ha intenzione di andarsene, non ha intenzione di chiudere il punto distributivo dopo qualche mese. E questa e' una buona notizia perche' tante altre banche hanno annunciato significativi tagli e razionalizzazioni soprattutto sulla rete del meridione. Per quanto ci riguarda siamo invece in una fase di consolidamento, ma soprattutto siamo in una fase di ristrutturazione della nostra modalita' di accogliere i clienti".

