Incidente a Modica: muore Orazio Caccamo

Incidente mortale stamattina in Via Nazionale. Poco dopo le 7,30 si sono scontrate frontalmente un’Opel Agila, che si dirigeva verso il centro, e un’Alfa Romeo, che proveniva dal senso opposto. A perdere la vita il modicano Orazio Caccamo.

L’impatto è stato violento. Alla guida della Opel c’era un pensionato di 78 anni, Orazio Caccamo, modicano, che, probabilmente per la strada viscida, ha perso il controllo del veicolo ed è finito nella corsia opposta da dove, direzione centro-periferia, proveniva l’Alfa Romeo con a bordo due fratelli. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare, mentre i due fratelli sono stati trasportati al Pronto Soccorso dall’ambulanza del 118, dove sono stati loro riscontri traumi e lesioni varie e sono stati ricoverati. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale oltre al medico legale che ha potuto solo constatare il decesso del Caccamo. Via Nazionale è stata chiusa al transito. I due veicoli sono stati sequestrati dalla polizia locale. E’ stato informato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Ragusa, Giulia Bisello, che segue la vicenda.