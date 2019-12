Settore tributi Ragusa, uffici chiusi per lavori: ecco quando

A causa di urgenti lavori di manutenzione straordinaria nei locali del Settore risorse tributarie di Ragusa uffici chiusi al pubblico dal 19 dicembre al 7 gennaio 2020.

Il Settore tributi rende noto all’utenza che per urgenti lavori di manutenzione straordinaria dei locali di via Spadola, 56, 2° piano, gli uffici Risorse Tributarie saranno chiusi al pubblico dal 19 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. L’Amministrazione comunale scusandosi anticipatamente per il disagio fa presente che durante il periodo di chiusura al pubblico dei predetti uffici sarà possibile contattare, per pratiche che rivestono carattere di urgenza, i seguenti numeri telefonici: : Servizio Idrico Integrato: 0932 676806;TOSAP: 0932 676845/824; IMU TASI: 0932 676808/815; TARI: 0932 676818/844; ICP: 0932 676846; Imposta di Soggiorno: 0932 676834. Mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it - PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it