Nomina Dibernardo Soaco: dichiarazione del sindaco di Comiso

“Il socio SAC ha indicato il dott. Dibennardo come amministratore delegato di SOACO e il Comune di Comiso è ottimista rispetto al futuro dell’aeroscalo”. Dichiarazioni del Sindaco, Maria Rita Schembari, sulla nomina dell’AD di SOACO.

“Nell’ultima assemblea SOACO del 14 dicembre, in prosecuzione rispetto a quella del 9 dicembre in cui si è stabilito e votato di ricapitalizzare la stessa società, i soci di SOACO hanno recepito l’indicazione del socio di maggioranza, SAC, a cui spetta la nomina dell’amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto di Comiso ( SOACO) – chiarisce il primo cittadino di Comiso - . Il socio SAC ha indicato come AD il dott. Rosario Dibennardo che, come sappiamo, è stato già presidente dell’aeroporto comisano, quindi di SOACO, ed è un imprenditore locale legato al territorio. Il Comune di Comiso che ha voluto e votato quella ricapitalizzazione nell’intento specifico di tenere aperto lo scalo, anzi di rilanciarlo al traffico aereo, si è detto ottimista rispetto al futuro dell’aeroscalo.

Il dott. Rosario Dibennardo non potrà che ottemperare al meglio all’incarico delicatissimo che gli viene dato, portando avanti le linee del piano di ristrutturazione e del piano di risanamento votato dai due soci, SAC e Comune di Comiso e, secondo la sua stessa affermazione, quel limite di 460.000 passeggeri che lui ha lasciato all’attivo quando ha lasciato l’incarico di presidente SOACO per andare a ricoprire il ruolo di consigliere in SAC, sarà non un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza. Devo dire che l’annuncio della nuova tratta Comiso/Torino AR a partire da aprile 2020, le prospettive per cui il Comune e i suoi uffici hanno lavorato alacremente, cioè a dire quelle della continuità territoriale, come quelle del prossimo bando per l’incremento dei flussi turistici e dei passeggeri e quindi delle nuove tratte aeree nell’aeroporto di Comiso, ci lasciano ottimisti riguardo ad un rilancio entro breve tempo, fra pochi mesi, del nostro aeroscalo.

Questo è l’obbiettivo – conclude Maria Rita Schembari - che il Sindaco che deve dare risposte al proprio territorio, alla propria città, alla propria comunità, ha sempre davanti”.