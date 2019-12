Natale 2019, un pandoro agli alunni delle scuole di Pozzallo

Natale 2019, a Pozzallo si rinnova la tradizione. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale donerà un pandoro agli alunni della scuola dell’obbligo.

Come da tradizione anche quest'anno l'amministrazione comunale donerà un pandoro agli alunni delle scuole materne, elementari e medie di Pozzallo per augurare ai più piccoli gioiose feste natalizie attraverso il più classico dei doni. In questi giorni verranno distribuiti i panettoni nei vari istituti scolastici di Pozzallo, pertanto si ringrazia la ditta panificio 3s per la collaborazione. "Cari giovani amate e rispettate la vita siate esempio per gli altri e non avete paure del futuro perché il futuro siete voi". Un sereno e felice natale a voi e alle vostre famiglie.