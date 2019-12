Modica rende omaggio a Giorgio Sparacino

Non poteva esserci scenario migliore per celebrare degnamente la figura di Giorgio Sparacino, attore e regista, uomo di cultura e politico, scomparso la scorsa estate lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della cultura di Modica.

Oggi, lunedi 16 dicembre alle 20:30 con ingresso libero al Teatro Garibaldi andrà in scena “Caro Giorgio…in ricordo di Giorgio Sparacino, uomo di teatro e cittadino”, un percorso a ritroso per la vita del regista attraverso i racconti e le interpretazioni di quanti hanno legato a lui la propria carriera che sia teatrale, musicale o politica. Per lunedi sera sono annunciate le partecipazioni di Enzo Ruta, Tino Iozzia, Andrea Tidona, Carmela Calleo, Giorgio Barone, Salvatore Fratantonio, Sergio Carrubba, Peppe Scucces, Giovanni Spadola, Carmelo Ruta, Orazio Giannì e Saro Spadola.

“La serata di lunedi sarà il giusto omaggio che la Città di Modica vuole rendere ad un suo figlio illustre scomparso troppo precocemente – commentano il Sindaco e l’Assessore alla Cultura – un omaggio che viene portato da alcune delle persone che gli sono state più vicine in vita e che quindi, meglio di ogni altro, potranno tracciarne una figura completa. Siamo sicuri che i cittadini modicani risponderanno in massa e non mancheranno al ricordo di Giorgio Sparacino”.