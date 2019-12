Dieta senza zuccheri: ecco la verità per dimagrire

La dieta senza zuccheri è una dieta che può far dimagrire velocemente fino a 2 kg in una settimana. Ecco la verità per dimagrire. La dieta senza zuccheri prevede l’esclusione di alcuni alimenti, vediamo quali.

La dieta senza zuccheri esclude: dolci, bevande gassate e zuccherate, preparati industriali anche salati, come zuppe, carne lavorata, surgelati, impanati, e ovviamente merendine, snack e biscotti. Gli alimenti permessi nella dieta senza zuccheri sono: pane, pasta e riso integrali; cereali; farine integrali; patate; frutta; verdura; legumi; latte e latticini; yogurt bianco; formaggi senza zuccheri aggiunti; uova; pesce e crostacei; carne; burro; cacao amaro; cioccolato fondente (sopra il 75%). Ma vediamo cosa si mangia in un menù tipo settimanale della dieta senza zuccheri per dimagrire fino a 2 kg in un esempio di menù giornaliero.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.