Dieta senza lieviti: ecco cosa mangiare contro il gonfiore della pancia

La dieta senza lieviti è la dieta ideale contro il gonfiore della pancia, ecco cosa mangiare in un menù esempio. Si tratta di una alimentazione che migliora la funzionalità dell’intestino e può far dimagrire di circa due chili in una settimana.

La dieta senza lieviti esclude ogni tipo di alimenti con lieviti come ad esempio prodotti da forno, come pane e pizza, ma anche nei formaggi fermentati, nella salsa di soia, nella birra e nel vino. Se seguita attentamente può ridurre il gonfiore della pancia oltre che dar vita ad una sensazione di benessere generale. Ma vediamo cosa si mangia in un menù tipo giornaliero della dieta senza lieviti contro il gonfiore della pancia e per dimagrire fino a 2 kg. Colazione: un bicchiere di latte scremato o uno yogurt magro con un cucchiaio di cereali. Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: un piatto di pasta integrale, un risotto o gnocchi di ricotta con pomodoro, un carpaccio di pesce o di carne e un piatto di bresaola con verdura cotta.

Merenda: una macedonia di frutta. Cena: un trancio di salmone al forno, una porzione di nasello al vapore oppure una mozzarella di bufala piccola con contorno di verdura cotta o cruda a piacere. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare un regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.