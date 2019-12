Dieta disintossicante del lunedì: depurare organismo

La dieta disintossicante del lunedì aiuta a depurare l’organismo dopo il weekend. E’ una dieta che ridurre il senso di gonfiore e di pesantezza. La dieta disintossicante del lunedì è facile da seguire, vediamo come funziona e cosa si mangia.

Prima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione: una omelette con due uova, un pizzico di dolcificante, una spolverata di cannella e 30 gr di ribes, cotta in 10 gr di burro. Spuntino: tre mandorle. Pranzo: 200 grammi di spinaci cotti al vapore, 80 gr di asiago e un caffè. Merenda: quattro mandorle e una tazza di tè verde senza zucchero. Cena: 100 gr di merluzzo in padella con 10 grammi di burro con prezzemolo fresco e con contorno con 50 gr di olive nere o verdi denocciolate fatte a pezzi, 30 gr di avocado, 2-3 pomodori datterini, un cucchiaino di capperi, sale, pepe, un cucchiaino di olio. Dessert con 100 gr di avocado e 10 gr di cacao frullati insieme con dolcificante a zero calorie a piacere. Dopo la cena e prima di andare a letto si deve bere una tisana drenate al finocchio o al tarassaco.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non è indicata per chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. E’ fondamentale prima di cambiare la propria alimentazione chiedere il parere del proprio medico.