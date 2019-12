Dieta da 1100 calorie prima di Natale per dimagrire 4 kg

La dieta da 1100 calorie prima di Natale può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. Si tratta di una dieta facile da seguire e molto seguita nel periodo pre natalizio. La dieta da 1100 calorie prima di Natale aiuta a tornare in forma.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo, giorno per giorno. La dieta da 1100 calorie consente di dimagrire solo se non si sta vivendo un periodo stressante o difficile. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo della dieta da 1100 calorie per dimagrire fino a 4 kg. Lunedì: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta. Pranzo:vongole ai peperoni; 50 g di pane integrale; 1 porzione di insalata con radicchio e carote; una pera. Cena: 100 g di vitello alla griglia; 50 g di pane integrale; bietole o cicorie lessate; 200 g di mela.

Martedì: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta. Pranzo: 120 g di salmone alla griglia; 50 g di pane integrale; insalata con lattuga e carote; 200 g di macedonia con banana e fragole. Cena: involtini di prosciutto crudo preparati con 4 fette di prosciutto (50 g) e farcite con rucola e pomodorini; 50 g di pane integrale; 200 g di pesche. Mercoledì: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta. Pranzo: 50 g di lenticchie lessate con cipolla, carote ed aromi; 50 g di pane integrale; insalata di radicchio verde; 200 g di macedonia con frutti di bosco ed una mela. Cena: petto di pollo con carote tagliate a julienne e cetrioli; 50 g di pane integrale; 200 g di albicocche.

Giovedì: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta. Pranzo: peperoni ripieni al forno farciti con 50 g di carne macinata magra, aglio e prezzemolo; 50 g di pane integrale; cicoria lessata; 200 g di ciliegie. Cena: insalata con 200 g di fagiolini e 50 g di ceci lessati, pomodoro, cipolla a fette ed aglio; 50 g di pane integrale; 200 g di pesche. Venerdì: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta. Pranzo: insalata di carciofi e soia; melanzane ai ferri; 50 g di pane integrale; 200 g di albicocche. Cena:130 g di filetto di sgombro cotto in padella antiaderente con poco olio; 50 g di pane integrale; barbabietole rosse bollite; 200 g di pere.

Sabato: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta. Pranzo: 50 g di bresaola; insalata mista con rucola, peperoni e radicchio rosso; 50 g di pane integrale; 1 fetta di anguria.Cena: 130 g di merluzzo in salsa di pomodoro fresco e basilico; 50 g di pane integrale; cavoletti di bruxelles lessati; 200 g di uva rossa. Domenica: colazione con una tazza di latte scremato (200 ml) con caffè non zuccherato; 30 g di muesli; frutta (200 g). Spuntino:un solo spuntino al giorno a metà mattino a base di frutta.

Pranzo: zucchine ripiene al forno preparate svuotandole e farcendole con 100 g di ricotta, pomodoro e basilico; 50 g di pane integrale; verza lessata; 200 g di pera. Cena:100 g di bistecca ai ferri; 50 g di pane integrale; insalata mista con radicchio verde e rosso e ravanelli; 200 g di pompelmo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.