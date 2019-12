Rosario Dibennardo nuovo amministratore Soaco

Il sistema Confcommercio Ragusa si congratula con il presidente Federalberghi, Rosario Dibennardo, per la sua nomina ad amministratore delegato di Soaco, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso.

Dibennardo, che nutre una grande esperienza in proposito e che era stato nominato nel consiglio di amministrazione di Sac, potrà svolgere un ruolo di primo piano lungo il percorso di rilancio dello scalo casmeneo in una fase che si annuncia cruciale per il futuro. “Siamo davvero soddisfatti ed entusiasti di questa nomina – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – e siamo certi che Dibennardo è l’uomo giusto al posto giusto. Potrà contribuire in maniera concreta allo sviluppo dello scalo aeroportuale casmeneo che sappiamo quante ricadute positive può garantire alla crescita del nostro territorio.

A nome del sistema Confcommercio dell’area iblea, sono convinto che potranno essere tagliati traguardi di un certo spessore, quello che ci vuole per far sì che lo scalo di Comiso possa finalmente decollare come merita, in sinergia con Fontanarossa di Catania. Buon lavoro, dunque, al nuovo amministratore delegato. Siamo certi che le risposte per il territorio non tarderanno ad arrivare”.