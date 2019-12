Notte bianca a Vittoria: fa respirare il clima del Natale

Notte bianca a Vittoria, un successo. Più forte di tutto. Anche del vento impetuoso. Che, in realtà, in serata, è calato sino a diventare accettabile. Dando così l’opportunità ai flussi di visitatori di vivere in tutta serenità un appuntamento che è risultato straordinario.

La Notte bianca a Vittoria ha centrato nel segno. Da piazza del Popolo sino all’isola pedonale di via Cavour, una presenza ininterrotta di gente che ha potuto sfruttare al meglio la variegata offerta commerciale di una realtà in continua espansione. I visitatori hanno avuto la possibilità di ammirare i vari momenti di intrattenimento, con artisti di strada e musicisti, dislocati lungo l’itinerario, trascorrendo una serata davvero speciale in grado di fare respirare al meglio il clima del Natale. “E’ stato un successo, siamo molto soddisfatti e dire che, a causa del maltempo, rischiavano di non esserci le premesse – sottolinea il presidente Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo – e, invece, la risposta dei visitatori è stata davvero entusiasmante sino a decretare il trionfo di questa kermesse facendola diventare una esperienza da ripetere.

E’ stato un successo che ha trovato gli attori principali in quel quadrilatero commerciale che pullula di vetrine che ogni giorno illuminano la città e che in occasione delle festività natalizie si scommette ancora di più sulla logica più volte ripetuta da Confcommercio che è quella del “we care”, cioè a noi interessa la città. Vogliamo fare in modo che Vittoria possa essere rilanciata. Sappiamo che i vittoriesi reagiranno, e in parte lo stanno già facendo, in maniera forte e con grande protagonismo alle varie vicissitudini che hanno ultimamente caratterizzata il nostro centro urbano. Come associazione di categoria, ci teniamo a ringraziare la commissione straordinaria e anche la direzione Cultura del Comune per aver collaborato con noi che ci siamo impegnati per essere interlocutori positivi e propositivi. Il tutto per garantire un futuro migliore alla città”.

Complimenti al presidente Lenzo e a tutto il direttivo di Confcommercio Vittoria arrivano dal presidente provinciale dell’associazione di categoria, Gianluca Manenti. “Abbiamo preso atto che quando c’è l’impegno – sottolinea Manenti – i risultati arrivano. E devo dire che l’attenzione conquistata sul campo dalla sezione vittoriese è meritevole della massima considerazione visto e considerato che poi le presenze hanno dato ragione in tutto e per tutto con riferimento alle scelte compiute. Riteniamo che questa sia la strada giusta da fare per garantire la crescita del comparto commerciale sul territorio”.